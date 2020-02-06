Экс-глава СНБ Армении входит в активную политику: Он создаст партию

PanARMENIAN.Net - Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил о намерении заняться активной политикой. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами печатных СМИ Армении.

«Это предполагает создание и регистрацию политической силы, что я намерен в скором времени сделать. В ближайшем времени будет объявлено о новой политической партии», - сказал Ванецян, пишет Aysor.am.

По его словам, партия объединит людей, которые недовольны политикой действующих властей, чьи надежды правительство не оправдало, и которые не желают возврата к прошлому.

«Альтернатива действующим властям – это не прежние власти. Возврата к прошлому не будет. Лично я против этого и против разделения общества на белых и черных», - отметил Ванецян.

Ванецян ушел в отставку в сентябре 2019 года. В своем заявлении об отставке Ванецян отметил, что свое решение «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу». «У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - заявил тогда Ванецяна.