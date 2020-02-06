ВОЗ: Эффективного лекарства от коронавируса пока не существует
6 февраля 2020 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Эффективных терапевтических средств против коронавируса 2019-nCoV пока не существует. Об этом заявил 5 февраля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы эффективном лекарстве, разработанном исследователями Чжэцзянского университета в Китае, и прорывных исследованиях британских ученых. ВОЗ рекомендует провести случайные выборочные тесты всех вакцин, пишет Deutsche Welle.
Американский фармацевтический концерн Gilead объявил, что начал клинические испытания пациентов в Китае, инфицированных новым коронавирусом, с использованием экспериментального препарата под названием Remdesivir, но подчеркнул, что работа пока еще находится на стадии исследования и нигде в мире не одобрена. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил об исследовательских работах в России. По его словам, они на ранней стадии, клинических испытаний еще не было, потребуется от восьми до десяти месяцев.
В КНР отправится команда международных экспертов для работы с китайскими специалистами. ВОЗ считает, что министерства здравоохранения всех стран должны передавать друг другу все последние данные по ситуации.
По последним данным, число инфицированных превысило 28,000 человек. 563 заболевших скончались. Самая высокая смертность от эпидемии - в центральном китайском городе Ухань, который стал центром распространения заболевания.
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