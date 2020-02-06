Число жертв коронавируса в Китае растет: Фонд Гейтса выделил на борьбу с ним $100 млн
6 февраля 2020 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.
Кроме того, за день выявлено 3694 новых случая заражения, 2987 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Число заболевших во всей стране, по официальным данным, выросло до 28,018 человек, пишет Deutsche Welle.
Между тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительные средства на борьбу с новым вирусом в размере $100 млн. В частности, до $20 млн будет направлено на мероприятия по выявлению заболевших, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию. Еще до $20 млн на аналогичные цели предназначены отдельно странам Африки и Южной Азии. Наконец, до $60 млн пойдут на разработку и исследование методов лечения и вакцин.
Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 стран на 3 континентах. За пределами Китая выявлено более 200 случаев заражения.
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