ВС Армении испытали гусеничные снегоходы нового поколения

PanARMENIAN.Net - 5 февраля министр обороны Армении Давид Тоноян посетил 2-е войсковое объединение. В рамках визита он присутствовал на испытаниях гусеничных снегоходов нового поколения в сложных погодных условиях, ознакомившись с техническими возможностями машин, сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Речь идет о гусеничных снегоходах российского производства. Снегоходы обеспечивают эффективную организацию в сложных погодных условиях нормальной жизнедеятельности боевых позиций на горных и труднодоступных участках.

Тоноян побывал также в одном из гарнизонных дисциплинарных подразделений ВП, ознакомился с казарменными и бытовыми условиями личного состава, дал командному составу строгие указания относительно полного исключения проявлений уголовной субкультуры среди военнослужащих, выявления офицеров, проявляющих толерантность к явлению, и принятия необходимых мер.