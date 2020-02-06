В Китае от голода умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за вируса
6 февраля 2020 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В Китае уволены со своих постов два чиновника, отправившие в карантин отца мальчика-инвалида с церебральным параличом.
Отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался через неделю после того, как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом, пишет BBC.
За все это время, как следует из сообщений, мальчика кормили всего два раза. В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.
По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 28,000 человек. 563 заболевших скончались. Самая высокая смертность от эпидемии - в центральном китайском городе Ухань, который стал центром распространения заболевания.
Самое значимое
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Partner news
Последние новости
В Армении предлагают провести референдум по вопросу изменений в законопроекте о полномочиях КС «Мой шаг» проголосует в первом чтении против предложенного им же законопроекта
Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком
ВС Армении испытали гусеничные снегоходы нового поколения На испытаниях присутствовал министр обороны Армении Давид Тоноян
Число жертв коронавируса в Китае растет: Фонд Гейтса выделил на борьбу с ним $100 млн В Китае заражены более 28 тысяч человек