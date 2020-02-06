В Китае от голода умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за вируса

PanARMENIAN.Net - В Китае уволены со своих постов два чиновника, отправившие в карантин отца мальчика-инвалида с церебральным параличом.

Отец был единственным человеком, который ухаживал за больным сыном. 16-летний Янь Чэн скончался через неделю после того, как его отец и брат были изолированы по подозрению в заражении коронавирусом, пишет BBC.

За все это время, как следует из сообщений, мальчика кормили всего два раза. В результате своих должностей лишились секретарь местного комитета компартии и мэр города в провинции Хубэй, где жила семья погибшего.

По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 28,000 человек. 563 заболевших скончались. Самая высокая смертность от эпидемии - в центральном китайском городе Ухань, который стал центром распространения заболевания.