Прецедент в борьбе с грязными деньгами: Жена азербайджанского банкира проиграла суд в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Жена экс-главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения, не смогла вернуть себе контроль над элитной недвижимостью в Великобритании. Высокий суд Лондона 5 февраля отклонил апелляцию Замиры Хаджиевой на решение суда низшей инстанции о замороженных активах.

Он оставил в силе постановление о заморозке принадлежавшего Хаджиевой гольф-клуба недалеко от Лондона и ее дома в центре британской столицы, пишет Deutsche Welle.

Если Хаджиева в течение семи дней не объяснит происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании. Если же Хаджиева докажет законный источник средств, у NCA есть 60 дней на изучение ее счетов, после чего следователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять и добиваться конфискации.

Решение суда в Лондоне помогает закрепить за новой программой статус инструмента для борьбы с потоком грязных денег, говорится в заявлении NCA.

Замира Хаджиева в 2018 году первой из иностранцев в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Это предусматривает начавшая действовать в том же году программа борьбы с грязными деньгами. Она обязывает человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они приобретены на честно заработанные деньги.

Жена банкира, не имеющая собственных источников значительного дохода, привлекла внимание британских властей своими дорогими покупками. Ее супруг Джахангир Хаджиев отбывает в Азербайджане 16-летний срок за злоупотребление полномочиями. Его официальный заработок в Международном банке Азербайджана не превышал 70 тысяч долларов в год. Хаджиевы пытались доказать, что банкир был богат, но апелляционный суд им не поверил.

Правительство Армении в декабре 2019 года приняло законопроект «О конфискации незаконно нажитого имущества». Пакет изменений предполагает процесс, который имеет следующую основную характеристику: предлагаются новые нормы деятельности полномочного органа и гражданско-процессуального процесса, которые позволяют осуществить исследование активов и конфисковать в пользу государства необоснованное перед законом имущество. Основанием для проведения исследования активов могут послужить определенные сигналы: в частности, получение сведений в рамках уголовного дела о незаконном имуществе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время представления пятилетней программы правительства о том, что правительство обсуждает применение механизма конфискации имущества без обвинительного судебного заключения. По его словам, с позиции Европейского суда по правам человека это считается нормальной практикой в борьбе с коррупцией, то есть, не считается ограничением прав человека.

Законопроект пока не представлен Национальному собранию РА.