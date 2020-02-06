Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
6 февраля 2020 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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