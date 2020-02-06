В Армении предлагают провести референдум по вопросу изменений в законопроекте о полномочиях КС
6 февраля 2020 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении правящий блок «Мой шаг» намерен предложить законодательному органу страны вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Об этом заявил 6 февраля в ходе внеочередного заседания парламента депутат фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян.
Ранее «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».
«Мой шаг» проголосует в первом чтении против предложенного нами законопроекта, и, в соответствии с Конституцией страны, в рамках полномочий законодательного органа, предложит вынести данный документ на всеобщий референдум, если Национальное собрание даст свое согласие», - заявил Овакимян.
Статья 213 является переходным положением Конституции. В настоящее время она поддерживает поправки от 2005 года, из которых следует, что нынешний председатель КС Грайр Товмасян будет занимать пост до 65-летия - то есть, до 2035 года.
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