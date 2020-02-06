ООН: Северо-запад Сирии покинули более полумиллиона человек за 2 месяца
6 февраля 2020 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - За два месяца более полумиллиона человек были вынуждены бежать от боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь управления ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свонсон.
С 1 декабря около 520 тысяч человек покинули свои дома. По его словам, 80% беженцев – женщины и дети. Свонсон отметил, что их передвижение зимой усугубило и без того «ужасную гуманитарную ситуацию в регионе», пишет Deutsche Welle.
США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.
Россия и Турция в 2018 году договорились о создании зон деэскалации в Идлибе, которая граничит с Турцией. Анкара, оказывающая поддержку сирийским повстанцам, установила в Идлибе 12 наблюдательных постов. Сирийская армия, однако, ведет военную операцию в этой провинции, отвоевывая у повстанцев все новые территории.
3 февраля прошли ожесточенные бои между сирийскими и турецкими войсками, в результате которых погибли несколько человек. Представитель правящей партии в Турции заявил, что сирийские войска в районе турецких наблюдательных постов в Идлибе теперь будут рассматриваться как враждебные цели.
4 февраля генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Турцию и Сирию прекратить боевые действия в этом регионе. Он подчеркнул, что у военного конфликта, который длится почти девять лет, нет военного решения.
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