Самолет с 172 пассажирами экстренно сел на авиабазе «Хмеймим» из-за обстрела Израиля

Самолет с 172 пассажирами экстренно сел на авиабазе «Хмеймим» из-за обстрела Израиля
7 февраля 2020 - 12:08 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 6 февраля пассажирский лайнер Airbus A320, выполнявший рейс из Тегерана в Дамаск, едва не попал под обстрел со стороны Израиля и вынужден был экстренно сесть на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Об этом рассказало министерство обороны РФ.

На борту самолета находились 172 пассажира, пишут «Ведомости».

Израильские истребители F-16 ночью 6 февраля нанесли внезапные удары восемью ракетами класса «воздух – земля» по пригородам Дамаска, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В это время лайнер совершал посадку в Дамаске и едва не оказался в зоне обстрела.

Диспетчерам удалось увести самолет из зоны поражения, продолжил Конашенков. В результате лайнер благополучно сел на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе.

В начале января украинский лайнер был сбит через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Через несколько дней после крушения власти Ирана объявили, что в самолет по ошибке попали две ракеты, выпущенные иранской системой ПВО.

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