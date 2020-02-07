Самолет с 172 пассажирами экстренно сел на авиабазе «Хмеймим» из-за обстрела Израиля
7 февраля 2020 - 12:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 6 февраля пассажирский лайнер Airbus A320, выполнявший рейс из Тегерана в Дамаск, едва не попал под обстрел со стороны Израиля и вынужден был экстренно сесть на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Об этом рассказало министерство обороны РФ.
На борту самолета находились 172 пассажира, пишут «Ведомости».
Израильские истребители F-16 ночью 6 февраля нанесли внезапные удары восемью ракетами класса «воздух – земля» по пригородам Дамаска, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. В это время лайнер совершал посадку в Дамаске и едва не оказался в зоне обстрела.
Диспетчерам удалось увести самолет из зоны поражения, продолжил Конашенков. В результате лайнер благополучно сел на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе.
В начале января украинский лайнер был сбит через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Через несколько дней после крушения власти Ирана объявили, что в самолет по ошибке попали две ракеты, выпущенные иранской системой ПВО.
Самое значимое
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Partner news
Последние новости
Руководитель офиса Кочаряна будет работать на Russia Today Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом
МИД Армении опровергает заявление Виталия Баласаняна о встрече в Женеве В МИД РА призвали не использовать тему мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы
МИД РА: Встреча послов стран-сопредседателей с Гянджалиевым не может быть фактором в процессе карабахского урегулирования МИД Армении не комментирует контакты с членами дипломатического корпуса, аккредитованными в Азербайджане
В Бали отказали во въезде трем гражданам Армении из-за недавнего визита в Китай Согласно истории путешествий, эти иностранные граждане были в Китае в течение последних 14 дней