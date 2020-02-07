Тесты не подтвердили коронавирус у 12 госпитализированных из ереванского аэропорта
7 февраля 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Минздрав Армении не подтвердил коронавируса у 12 госпитализированных 6 февраля.
«Исследования уже завершены. У госпитализированных из аэропорта 12 граждан тесты на новый коронавирус были отрицательными, в том числе и у граждан с температурой», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.
Она отметила, что в целом было проведено 20 исследований, все с отрицательными результатами.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ереванском аэропорту с высокой температурой госпитализированы более 10 граждан, прибывших из Китая.
В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.
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