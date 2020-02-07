Тесты не подтвердили коронавирус у 12 госпитализированных из ереванского аэропорта

Тесты не подтвердили коронавирус у 12 госпитализированных из ереванского аэропорта
7 февраля 2020 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Минздрав Армении не подтвердил коронавируса у 12 госпитализированных 6 февраля.

«Исследования уже завершены. У госпитализированных из аэропорта 12 граждан тесты на новый коронавирус были отрицательными, в том числе и у граждан с температурой», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян.

Она отметила, что в целом было проведено 20 исследований, все с отрицательными результатами.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ереванском аэропорту с высокой температурой госпитализированы более 10 граждан, прибывших из Китая.

В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» Вместе с лидером «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» военные уничтожили его заместителя Амана аз-Завахири
Руководитель офиса Кочаряна будет работать на Russia Today Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом
МИД Армении опровергает заявление Виталия Баласаняна о встрече в Женеве В МИД РА призвали не использовать тему мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы
МИД РА: Встреча послов стран-сопредседателей с Гянджалиевым не может быть фактором в процессе карабахского урегулирования МИД Армении не комментирует контакты с членами дипломатического корпуса, аккредитованными в Азербайджане