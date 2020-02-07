Wizz Air открывает рейсы по маршруту Ереван-Ларнака

PanARMENIAN.Net - Бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает новый рейс Ереван-Ларнака-Ереван. Об этом сообщил ереванский международный аэропорт «Звартноц» в Facebook.

Авиарейсы откроются с 1 июня 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю. Цены на билет начинаются с 40 евро в одном направлении.

С апреля Wizz Air начинает авиаперелеты по маршрутам Ереван-Вильнюс-Ереван и Ереван-Вена-Ереван, рейсы также будут осуществляться дважды в неделю.