Wizz Air открывает рейсы по маршруту Ереван-Ларнака
7 февраля 2020 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Бюджетная авиакомпания Wizz Air открывает новый рейс Ереван-Ларнака-Ереван. Об этом сообщил ереванский международный аэропорт «Звартноц» в Facebook.
Авиарейсы откроются с 1 июня 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю. Цены на билет начинаются с 40 евро в одном направлении.
С апреля Wizz Air начинает авиаперелеты по маршрутам Ереван-Вильнюс-Ереван и Ереван-Вена-Ереван, рейсы также будут осуществляться дважды в неделю.
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