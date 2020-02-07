Tatler Asia: Армения - в списке основных туристических направлений на 2020 год
7 февраля 2020 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Азиатский выпуск британского издания Tatler - Tatler Asia - опубликовал список основных туристических направлений на 2020 год, в который вошла также Армения.
«В следующий раз, когда вы будете искать место, где можно насладиться свежим воздухом, почему бы не подумать о побеге в горы Кавказа? Горная цепь, расположенная между Черным и Каспийским морями, окружает Кавказский регион, который охватывает Армению, Азербайджан, Грузию и Россию», - говорится в статье, авторы которой предлагают сосредоточиться, в частности, на Армении и Грузии.
Отмечается, что Армения находится на пороге превращения в самое популярное туристическое направление в Европе.
В статье рекомендуется потратить пару дней, чтобы открыть для себя красоту Еревана, а после отправиться в горы и увидеть потрясающие древние памятники и монастыри, в том числе Хор Вирап, храм Гарни, а также монастыри Ахпат и Санаин.
«В разгар ваших приключений не забудьте попробовать восхитительные армянские салаты, сыры и лаваш», - говорится в статье.
Издания также рекомендует посетить Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сиаргао (Филиппины), Бодрум (Турция), Северную территорию (Австралия), Шотландское нагорье (Шотландия), Чэнду (Китай), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Каир (Египет), Сан-Мигель-де-Альенде (Мексика), Марракеш (Марокко), Токио (Япония).
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