Tatler Asia: Армения - в списке основных туристических направлений на 2020 год

Tatler Asia: Армения - в списке основных туристических направлений на 2020 год
7 февраля 2020 - 14:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Азиатский выпуск британского издания Tatler - Tatler Asia - опубликовал список основных туристических направлений на 2020 год, в который вошла также Армения.

«В следующий раз, когда вы будете искать место, где можно насладиться свежим воздухом, почему бы не подумать о побеге в горы Кавказа? Горная цепь, расположенная между Черным и Каспийским морями, окружает Кавказский регион, который охватывает Армению, Азербайджан, Грузию и Россию», - говорится в статье, авторы которой предлагают сосредоточиться, в частности, на Армении и Грузии.

Отмечается, что Армения находится на пороге превращения в самое популярное туристическое направление в Европе.

В статье рекомендуется потратить пару дней, чтобы открыть для себя красоту Еревана, а после отправиться в горы и увидеть потрясающие древние памятники и монастыри, в том числе Хор Вирап, храм Гарни, а также монастыри Ахпат и Санаин.

«В разгар ваших приключений не забудьте попробовать восхитительные армянские салаты, сыры и лаваш», - говорится в статье.

Издания также рекомендует посетить Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сиаргао (Филиппины), Бодрум (Турция), Северную территорию (Австралия), Шотландское нагорье (Шотландия), Чэнду (Китай), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Каир (Египет), Сан-Мигель-де-Альенде (Мексика), Марракеш (Марокко), Токио (Япония).

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» Вместе с лидером «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» военные уничтожили его заместителя Амана аз-Завахири
Руководитель офиса Кочаряна будет работать на Russia Today Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом
МИД Армении опровергает заявление Виталия Баласаняна о встрече в Женеве В МИД РА призвали не использовать тему мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы
МИД РА: Встреча послов стран-сопредседателей с Гянджалиевым не может быть фактором в процессе карабахского урегулирования МИД Армении не комментирует контакты с членами дипломатического корпуса, аккредитованными в Азербайджане