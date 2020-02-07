Марукян не исключает возможность обращения в КС по вопросу поправок в конституцию

PanARMENIAN.Net - Глава парламентской фракции Национального собрания Армении «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не исключает, что фракция может выступить с инициативой обратиться в Конституционный суд по вопросу референдума о конституционных изменениях, предложенных фракцией «Мой шаг», передает Радио «Свобода».

В Армении правящий блок «Мой шаг» намерен вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Ранее «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».

«Не исключаю возможность подобной инициативы. Вообще не исключаю, так как потому что мы считаем, что референдум - это авантюра , референдум - это удар по экономике Республики Армения, референдум - это удар по нашей Конституции. Проект этих поправок, этот процесс полностью противоречит Конституции Республики Армения, полностью противоречит международным обязательствам РА, и этими шагами правительство отталкивает демократию»,- сказал Марукян.