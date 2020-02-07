МИД РА: Встреча послов стран-сопредседателей с Гянджалиевым не может быть фактором в процессе карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Деятельность НПО, ангажированных правительством Азербайджана (GONGO), под каким бы вымышленным названием они ни фигурировали, не является фактором в мирном процессе по карабахскому урегулированию. МИД Армении не комментирует их контакты с членами дипломатического корпуса, аккредитованными в Азербайджане, заявила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян, пишет Aysor.am.

В армянских экспертных кругах активизируются дискуссии о том, что в мирном процессе увеличивается роль ангажированных правительством Азербайджана НПО, о чем также свидетельствует встреча послов стран-сопредседателей с главой так называемой азербайджанской общины Карабаха Туралом Гянджалиевым.

«Повторюсь, позиция Армении относительно сторон конфликта четкая. Начиная с 1992 года власти Арцаха участвовали в мирном процессе в качестве избранных представителей Нагорного Карабаха. Власти Нагорного Карабаха наряду с Арменией и Азербайджаном подписали Бишкекский протокол, призывающий к прекращению огня, а в этом же заключительном документе Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года был закреплен формат трехсторонних переговоров, который вытекает из трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией», - заявила Нагдалян.