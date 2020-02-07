МИД Армении опровергает заявление Виталия Баласаняна о встрече в Женеве

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла заявление кандидата в президенты Арцаха, экс-главы Совбеза НКР Виталия Баласаняна в связи со встречей в Женеве глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Ранее, коснувшись встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве, кандидат в президенты Арцаха Виталий Баласанян отметил, что «обсуждался вопрос строительства совместных поселений азербайджанцев и армян в южной части Кашатага и Лачинского района» и «размещения там миротворческих сил».

«Мы вновь решительно опровергаем подобные ложные предположения, которые не имеют ничего общего с реальностью», - отметила Нагдалян. «Мы внимательно следим за предвыборной кампанией в Арцахе. Во благо наших общенациональных целей и стремлений, в борьбе за пост избираемого народом Арцаха представителя, призываем не использовать тему мирного урегулирования карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы и воздержаться от распространения очевидно ложной и провокационной информации», - заявила она.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретились в Женеве 29 и 30 января.