Руководитель офиса Кочаряна будет работать на Russia Today
7 февраля 2020 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Виктор Согомонян будет сотрудничать с российским международным телеканалом RT, пишет Sputnik Армения.
Согласно источнику радиостанции, Согомонян будет задействован в работе над аналитическим контентом. Согомонян подтвердил информацию о начале сотрудничества, но комментировать подробности отказался.
Ранее Согомонян занимал пост пресс-секретаря Кочаряна. Сейчас он возглавляет офис экс-главы государства.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998-2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали - около 200. Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.
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