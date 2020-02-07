США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»
7 февраля 2020 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Белый дом объявил о ликвидации одного из главарей террористической организации «Аль-Каида» Касима ар-Рими в Йемене. Специальная операция проводилась по поручению президента США, говорится в заявлении Белого дома.
Вместе с лидером «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» военные уничтожили его заместителя Амана аз-Завахири, говорится в сообщении. «Мы будем продолжать защищать американский народ, выслеживая и уничтожая террористов, которые стремятся причинить нам вред», – заявили в администрации президента США, пишут «Ведомости».
По данным Вашингтона, Касим ар-Рими присоединился к «Аль-Каиде» в 1990-х годах прошлого века в Афганистане. Сначала он работал на Усаму Бен-Ладена, позже боевики под его началом нападали на граждан Йемена и атаковали американских военных.
6 декабря 2019 года саудовский военный Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь по морякам на военной базе во Флориде. Три человека погибли, еще восемь пострадали. Сам нападавший был убит. Ответственность за это нападение тогда взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове», которую возглавлял ар-Рими.
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