Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.

Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
8 февраля 2020 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Лоукостер Ryanair запускает новый рейс по маршруту Ереван-Пафос (Кипр). Об этом сообщается на странице ереванского аэропорта «Звартноц» в Facebook.

Рейс по указанному маршруту будет осуществляться с 1 июня 2020 года - два раза в неделю.

Ryanair запускает из Армении рейсы в Рим, Милан, Мемминген, Берлин, Салоники, Афины и Пафос. По указанным направлениям авиакомпания планирует предоставить к 2020 году более 190 000 мест.

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