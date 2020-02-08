Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
8 февраля 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Лоукостер Ryanair запускает новый рейс по маршруту Ереван-Пафос (Кипр). Об этом сообщается на странице ереванского аэропорта «Звартноц» в Facebook.
Рейс по указанному маршруту будет осуществляться с 1 июня 2020 года - два раза в неделю.
Ryanair запускает из Армении рейсы в Рим, Милан, Мемминген, Берлин, Салоники, Афины и Пафос. По указанным направлениям авиакомпания планирует предоставить к 2020 году более 190 000 мест.
Самое значимое
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля Цена смартфона составит около 1500 евро
В Антарктиде зафиксировали более 18 градусов тепла: Это исторический рекорд Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов
Армянские саперы в Сирии за год разминировали 126,000 кв м, врачи помогли более 10,000 человек Переданные местным властям районы Аль-Хусейния безопасны и пригодны для дальнейшего использования