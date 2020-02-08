Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.

PanARMENIAN.Net - Лоукостер Ryanair запускает новый рейс по маршруту Ереван-Пафос (Кипр). Об этом сообщается на странице ереванского аэропорта «Звартноц» в Facebook.

Рейс по указанному маршруту будет осуществляться с 1 июня 2020 года - два раза в неделю.

Ryanair запускает из Армении рейсы в Рим, Милан, Мемминген, Берлин, Салоники, Афины и Пафос. По указанным направлениям авиакомпания планирует предоставить к 2020 году более 190 000 мест.