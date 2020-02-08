Мхитарян забил гол головой в первом матче после травмы
8 февраля 2020 - 13:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Ромы» 7 февраля в матче 23 тура чемпионата Италии забил гол в ворота «Болоньи».
«Рома» под руководством Пауло Фонсеки проиграла «Болонье» (2:3).
Мхитарян вышел на поле в стартовом составе. Это был его первый выход на поле после травмы бедра, футболист забил головой в девятку на 72-й минуте.
Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян 5 января получил травму в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У футболиста диагностировали травму левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром.
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
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За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
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