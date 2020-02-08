Nike начнет продавать кроссовки, в которых был установлен рекорд на марафонной дистанции
8 февраля 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Фирма Nike начнет продавать потребительскую версию своей нашумевшей модели кроссовок Alphafly, которая, как она утверждает, соответствует требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), пишет BBC.
Alphafly первым использовал кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, когда в октябре 2019 года побил двухчасовой рекорд на марафонной дистанции. ИААФ ввела бессрочный запрет на любые беговые кроссовки, толщина подошвы которых превышает 40 мм и в которых есть более одной жесткой пластины. Кроссовки, которые использовал Кипчоги в октябре, этим требованиям не соответствуют.
Однако корпорация Nike заявила, что новая версия модели Zoom Alphafly Next, которая поступит в продажу этим летом, не будет нарушать ограничения, введенные ИААФ.
Фирма Nike привела в смятение мир легкой атлетики, когда выпустила свою более раннюю модель Vaporfly. Поэтому появление Alphafly только усилит опасения, что эти кроссовки могут исказить спортивные результаты и приведут к нечестному соперничеству на Олимпиаде в Токио.
В новых кроссовках толщина подошвы из пенополиуретана лишь на несколько десятых миллиметра не достигает предела в 40мм, установленного ИААФ. И это неизбежно приведет к подозрениям, что новые правила слишком благосклонны по отношению к Nike.
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