Армянские саперы в Сирии за год разминировали 126,000 кв м, врачи помогли более 10,000 человек

PanARMENIAN.Net - Армянская гуманитарная группа осуществляет свою миссию в Сирии уже год, и с 8 февраля 2019 года по 8 февраля 2020 года саперы очистили территорию площадью 126 000 кв м, из которых около 91 000 кв м были проверены и переданы провинциальным властям Алеппо. Об этом сообщает ГНКО «Центр гуманитарного разминирования и экспертизы».

Переданные властям районы Аль-Хусейния безопасны и пригодны для дальнейшего использования.

В ходе работ по разминированию армянские специалисты обнаружили 1 противотранспортную мину, 10 противотанковых мин ТМ-62, 3 противопехотные мины МОН-50, 11 противопехотных мин ПМН-2, 8 противопехотных мин ОЗМ-72 и 3 мины миномета 82 мм, 2 мины 100мм, 1 мину РПГ-1, 1 мину Д-30, 1 кассетную бомбу, 3 гранаты Ф-1, 1 взрыватель АО-2,5 мм ПТМ, 17 боеприпасов М-42, 7 самодельных взрывных устройств.

Врачи гуманитарной группы (хирурги, эндокринолог, терапевт, челюстно-лицевой хирург, гинекологи, педиатры, дерматолог, стоматолог, анестезиолог, эпидемиолог, токсиколог) в течение года оказали помощь 10,114 пациентам. Было проведено 1354 лабораторных исследования.

За это время армянские специалисты организовали в Алеппо десятки курсов по информированию о минной опасности и оказанию первой помощи. Центр гуманитарного разминирования и экспертизы провел гуманитарные акции под названием «Мы с тобой» и «Горсточка улыбок»: сирийским детям собраны и переданы подарки (вторая акция все еще продолжается; подарки скоро прибудут в Алеппо). Врачи гуманитарной группы регулярно предоставляют необходимые лекарства в больницу Алеппо.

В 2019 году разминирование проводилось и в Армении. Совместно с «Центром гуманитарного разминирования и экспертизы» и Фондом по разминированию и утилизации была очищена общая площадь 16,180 кв м в общине Давит Бек город Капан (Сюникская область). Во время разминирования было обнаружено 7 неразорвавшихся боеприпасов, в том числе противопехотные мины, 125-мм снаряд, ручная граната Ф-1.

При разминировании используется оборудование и униформа, предоставленные Армении Госдепартаментом США. В 2019 году специалисты по информированию о минной опасности «Центра гуманитарного разминирования и экспертизы» провели тренинги для более 11,000 студентов и преподавателей в Ереване и областях, рассказали об опасностях мин, ознакомили их с правилами безопасного поведения. Была также обновлена база данных жертв от взрывов мин.