ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз
8 февраля 2020 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 2 по 8 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 190 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.
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