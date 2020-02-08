В Антарктиде зафиксировали более 18 градусов тепла: Это исторический рекорд

PanARMENIAN.Net - Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали на антарктической станции Эсперанса 6 февраля. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Аргентины.

«В этот полдень на базе Эсперанса был зафиксирован новый исторический рекорд температуры - +18.3 градуса», — говорится в сообщении, пишут «Известия».

Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до +17.5 градуса.

На антарктической станции Марамбио также был зафиксирован новый температурный максимум для февраля - +14,1 градуса, на 0.3 градуса превысив прежний рекорд, который поставленный 24 февраля 2013 года.

Станция Эсперанса находится на крайнем севере Антарктического полуострова. Она была построена в 1975 году. Станция Марамбио находится в 100 км от Эсперансы. Она была построена в 1969 году.