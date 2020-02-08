В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля

В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля
8 февраля 2020 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появились новые фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip, который оснащен сгибающимся экраном.

Еще по официальным рендерам Galaxy Z Flip было понятно, что он не избавился от хорошо заметной складки в месте сгибания дисплея. На новых фотографиях также видно, что складка экрана никуда не делась.

Источники утверждают, что для защиты экрана Samsung Galaxy Z Flip южнокорейская компания использовала ультратонкое стекло, которое сделает дисплей более устойчивым к появлению царапин, пишет Ixbt.com.

Цена смартфона составит около 1500 евро, его презентация ожидается 11 февраля.

Samsung Galaxy Z Flip получит дисплей Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 2636 х 1080 пикселей, однокристальную систему Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, аккумулятор емкостью 3300 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки и камеры разрешением 12 и 12 Мп.

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