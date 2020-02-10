В Армении 5 апреля состоится референдум по конституционным изменениям
10 февраля 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.
«Руководствуясь Конституцией, а также законом «О референдуме», и основываясь на решении Национального собрания, назначаю референдум по конституционным изменениям на 5 апреля 2020 года», - говорится в указе.
Аппарат президента 9 февраля выступил с заявлением о том, что конституционные функции президента республики в связи с вышеупомянутым решением носят процедурный характер и ограничиваются только подписанием указа о назначении референдума в течение трех дней в соответствии со статьей 206-й Конституции.
Ранее в Армении правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».
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