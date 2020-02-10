«Оскар -2020»: Главный приз получили «Паразиты»
10 февраля 2020 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская киноакадемия вручила «Оскар» за лучший фильм корейской картине «Паразитам» (Gisaengchung). Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара».
Кроме того, «Паразиты» получили премии в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». А создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме «Джокер» (Joker) Хоакин Феникс. Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме «Джуди» (Judy).
Брэд Питт получил премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). Эта картина удостоена награды и за лучшую работу художника-постановщика.
Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в кинокартине «Брачная история» (Marriage Story) Ноа Баумбака.
Лучшим документальным фильмом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт «Американская фабрика» (American Factory).
«История игрушек - 4» (Toy Story 4) отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм. Лучшей анимационной короткометражкой стала «Любовь к волосам» (Hair Love). В категории «Лучший короткометражный игровой фильм» победу одержала лента «Окно напротив» (The Neighbors' Window).
Картина «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити отмечена за лучший адаптированный сценарий.
Фильм «1917» получил 3 награды - за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучший звук. 2 статуэтки у «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) в номинациях - «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».
Фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе не получил наград.
Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе в 92-й раз. Второй год подряд у церемонии не было ведущего.
Самое значимое
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
Последние новости
Китай направит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом Министерство финансов Китая отмечает, что эпидемиологическая ситуация повлияла на макроэкономическую деятельность страны
В Армении 5 апреля состоится референдум по конституционным изменениям Конституционные функции президента республики в связи с вышеупомянутым решением носят процедурный характер
В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля Цена смартфона составит около 1500 евро
В Антарктиде зафиксировали более 18 градусов тепла: Это исторический рекорд Предыдущий рекорд на станции Эсперанса был поставлен 24 марта 2015 года