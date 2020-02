«Оскар -2020»: Главный приз получили «Паразиты»

PanARMENIAN.Net - Американская киноакадемия вручила «Оскар» за лучший фильм корейской картине «Паразитам» (Gisaengchung). Это первый фильм не на английском языке, получивший главную награду «Оскара».

Кроме того, «Паразиты» получили премии в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий». А создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.

Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме «Джокер» (Joker) Хоакин Феникс. Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме «Джуди» (Judy).

Брэд Питт получил премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood). Эта картина удостоена награды и за лучшую работу художника-постановщика.

Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в кинокартине «Брачная история» (Marriage Story) Ноа Баумбака.

Лучшим документальным фильмом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт «Американская фабрика» (American Factory).

«История игрушек - 4» (Toy Story 4) отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм. Лучшей анимационной короткометражкой стала «Любовь к волосам» (Hair Love). В категории «Лучший короткометражный игровой фильм» победу одержала лента «Окно напротив» (The Neighbors' Window).

Картина «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити отмечена за лучший адаптированный сценарий.

Фильм «1917» получил 3 награды - за лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты и лучший звук. 2 статуэтки у «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) в номинациях - «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».

Фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе не получил наград.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе в 92-й раз. Второй год подряд у церемонии не было ведущего.