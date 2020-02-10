Китай направит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Китай направит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
10 февраля 2020 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Китай выделит 71.85 млрд юаней (около $10.3 млрд) для борьбы и профилактики нового коронавируса. Об этом сообщило министерство финансов Китая, пишет ТАСС.

Фактические расходы на 8 февраля составили 31.55 млрд юаней, сообщил на общенациональной телеконференции министр финансов Лю Кунь. Он отметил, что усилия направлены на то, чтобы финансово поддержать нуждающихся в денежных средствах.

Указывается, что министерство будет усердно работать для обеспечения стабильного функционирования экономики, так как эпидемиологическая ситуация повлияла на макроэкономическую деятельность страны, а малые и средние предприятия могут столкнуться с трудностями после каникул по случаю Праздника весны (китайского Нового года).

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту по всему миру заражено свыше 40,000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25,000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS, выздоровели 2729.

 Самое значимое
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
«Оскар -2020»: Главный приз получили «Паразиты» В Лос-Анджелесе в 92-й раз прошла церемония вручения кинопремии «Оскар»
В Армении 5 апреля состоится референдум по конституционным изменениям Конституционные функции президента республики в связи с вышеупомянутым решением носят процедурный характер
В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля Цена смартфона составит около 1500 евро
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов