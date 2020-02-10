Китай направит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом
10 февраля 2020 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай выделит 71.85 млрд юаней (около $10.3 млрд) для борьбы и профилактики нового коронавируса. Об этом сообщило министерство финансов Китая, пишет ТАСС.
Фактические расходы на 8 февраля составили 31.55 млрд юаней, сообщил на общенациональной телеконференции министр финансов Лю Кунь. Он отметил, что усилия направлены на то, чтобы финансово поддержать нуждающихся в денежных средствах.
Указывается, что министерство будет усердно работать для обеспечения стабильного функционирования экономики, так как эпидемиологическая ситуация повлияла на макроэкономическую деятельность страны, а малые и средние предприятия могут столкнуться с трудностями после каникул по случаю Праздника весны (китайского Нового года).
Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту по всему миру заражено свыше 40,000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25,000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS, выздоровели 2729.
Самое значимое
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Partner news
Последние новости
«Оскар -2020»: Главный приз получили «Паразиты» В Лос-Анджелесе в 92-й раз прошла церемония вручения кинопремии «Оскар»
В Армении 5 апреля состоится референдум по конституционным изменениям Конституционные функции президента республики в связи с вышеупомянутым решением носят процедурный характер
В сеть попали фотографии складного Samsung Galaxy Z Flip: Презентация состоится 11 февраля Цена смартфона составит около 1500 евро
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 190 раз ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1200 выстрелов