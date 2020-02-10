Китай направит более $10 млрд на борьбу с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Китай выделит 71.85 млрд юаней (около $10.3 млрд) для борьбы и профилактики нового коронавируса. Об этом сообщило министерство финансов Китая, пишет ТАСС.

Фактические расходы на 8 февраля составили 31.55 млрд юаней, сообщил на общенациональной телеконференции министр финансов Лю Кунь. Он отметил, что усилия направлены на то, чтобы финансово поддержать нуждающихся в денежных средствах.

Указывается, что министерство будет усердно работать для обеспечения стабильного функционирования экономики, так как эпидемиологическая ситуация повлияла на макроэкономическую деятельность страны, а малые и средние предприятия могут столкнуться с трудностями после каникул по случаю Праздника весны (китайского Нового года).

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту по всему миру заражено свыше 40,000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25,000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS, выздоровели 2729.