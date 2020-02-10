73-летняя Шер стала лицом новой кампании Dsquared2

PanARMENIAN.Net - Певица армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) стала лицом кампании весна-лето модного бренда Dsquared2. На первом снимке, который бренд опубликовал в своем инстаграме, 73-летняя певица позирует в свитере с надписью ICON.

Кампанию для Dsquared2 снял дуэт фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, пишет Esquire.

Съемка также посвящена юбилею Dsquared2: в этом году бренду исполняется 25.

Для Шер это редкий, но не первый опыт съемок в модных кампаниях: она, например, снималась в кампании Marc Jacobs, посвященной коллекции осень-зима 2015.