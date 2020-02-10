Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше из-за ветра

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше из-за ветра
10 февраля 2020 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолет Boeing 747 совершил рейс Нью-Йорк – Лондон за рекордно короткое время: 4 часа 56 минут, что почти на полтора часа раньше обычного времени. Причиной стал сильный попутный штормовой ветер.

Самолет British Airways из-за сильного ураганного ветра развил максимальную скорость, до 825 миль/ч, или 1327 км/ч. Два самолета Virgin Atlantic совсем немного отстали от Boeing, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Independent.

Все они преодолели расстояние до Лондона быстрее, чем самолет Norwegian в январе 2018 года. Тогда он пролетел через океан за 5 часов 46 минут.

Издание уточняет, что рейсы, выполняемые на сверхзвуковых самолетах Concorde, могли долететь от Нью-Йорка до Лондона менее чем за три часа. В то же время воздушные суда, летевшие из Лондона в Нью-Йорк, увеличили из-за шторма время полета почти на 1.5 часа. Они долетали до Нью-Йорка за 7.5 часа при обычном времени 6 часов 13 минут.

British Airways считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, отметили в авиакомпании. Ее представитель добавил, что подготовка пилотов позволила им совершить полет на высокой скорости, используя погодные условия. Из-за шторма в Великобритании приостановили работу поезда, отменены рейсы в аэропортах. Спортивные мероприятия переносятся на другие даты. Шторм считается самым сильным за последние семь лет у берегов Великобритании.

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