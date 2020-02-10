Арестован глава Комитета по градостроительству Армении

PanARMENIAN.Net - Председатель Государственного комитета градостроительства Армении Ваагн Вермишян арестован, передает Радио «Свобода» со ссылкой на СНБ РА.

Его арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Вермишяна.

5 февраля Вермишян был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Служба национальной безопасности РА в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий получила фактические данные о том, что Вермишян, «используя должностное положение вопреки интересам службы и исходя из личной заинтересованности, согласно договоренностям, достигнутым с лицами, осуществляющими строительные работы, или представителями застройщиков, как лично, так и через своего знакомого, по пяти случаям в 2019 года за взятки в крупных и особенно крупных размерах от 1 до 2.5 млн драмов, или в виде имущества, совершал действия в их пользу или способствовал скорейшему принятию решений в их пользу и получению желаемых решений».

Кроме того, 23 октября 2019 года во время встречи в своем кабинете Вермишян заключил договоренность с владельцем нескольких строительных компаний о представлении ему звания «Заслуженного строителя Армении», получив за это в качестве взятки 5000 долларов США и стройматериалы на сумму 2.3 млн драмов РА.