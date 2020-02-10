Ученые: Число зараженных коронавирусом в Ухане может увеличиться до 500,000
10 февраля 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины полагают, что в текущем месяце в Ухане число людей, заразившихся новым коронавирусом, может вырасти до 500 тысяч, после этого данный показатель, вероятно, начнет снижаться.
Исследователи пришли к указанным выводам на основе компьютерного моделирования с учетом имеющихся о вирусе данных, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Если текущие тенденции продолжатся, мы по-прежнему прогнозируем, что пик придется на середину или конец февраля», - сообщил журналистам сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адам Кучарски. Он пояснил, что заболеть могут примерно 5% людей, которые находятся сейчас в Ухане и являются наиболее уязвимыми.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту по всему миру заражено свыше 40,000 человек. Наибольшее число заболевших – почти 25,000 человек – зарегистрировано в провинции Хубэй. Жертвами пневмонии, вызываемой коронавирусом, стали уже более 900 человек, это больше, чем было при эпидемии атипичной пневмонии SARS, выздоровели 2729.
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Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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