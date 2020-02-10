Глава Минюста РА обсудил с председателем Венецианской комиссии референдум по изменениям в Конституцию
10 февраля 2020 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр юстиции Армении Рустам Бадасян по своей инициативе провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио. Бадасян обсудил с Букиккио предстоящий 5 апреля референдум по изменениям в Конституцию Армении.
«Во время телефонного разговора я обратился к последним развитиям в связи с изменениями в Конституцию и назначением референдума. Я передал готовность армянской стороны продолжать в дальнейшем тесное сотрудничество с Советом Европы и Венецианской комиссией в сфере судебно-правовых реформ», - сообщил Бадасян на своей странице в Facebook.
В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Ранее правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».
Самое значимое
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Последние новости
Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» запланирована на 8 октября 2020 года.
Личные данные более 70% населения Израиля оказались в открытом доступе База данных содержала имена, адреса, серии и номера документов, а также сведения о политических предпочтениях
ОБСЕ: На азербайджанских избирателей оказывалось давление У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии
Ученые: Число зараженных коронавирусом в Ухане может увеличиться до 500,000 При этом специалисты считают, что после этой отметки показатель начнет снижаться