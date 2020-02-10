Глава Минюста РА обсудил с председателем Венецианской комиссии референдум по изменениям в Конституцию

PanARMENIAN.Net - Министр юстиции Армении Рустам Бадасян по своей инициативе провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио. Бадасян обсудил с Букиккио предстоящий 5 апреля референдум по изменениям в Конституцию Армении.

«Во время телефонного разговора я обратился к последним развитиям в связи с изменениями в Конституцию и назначением референдума. Я передал готовность армянской стороны продолжать в дальнейшем тесное сотрудничество с Советом Европы и Венецианской комиссией в сфере судебно-правовых реформ», - сообщил Бадасян на своей странице в Facebook.

В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Ранее правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».