ОБСЕ: На азербайджанских избирателей оказывалось давление

ОБСЕ: На азербайджанских избирателей оказывалось давление
10 февраля 2020 - 18:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала случаи давления на избирателей в ходе парламентских выборов в Азербайджане. Об этом заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

«У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии. Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей», - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам парламентских выборов в стране, пишет РИА Новости.

10 февраля на сайте Центральной избирательной комиссии Азербайджана появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов от правящей партии «Ени Азербайджан» в новом парламенте выросло до 70 мест из 125-и.

Парламентские выборы в Азербайджане должны были пройти в ноябре 2020 года, но в декабре 2019 года президент страны Ильхам Алиев объявил о проведении досрочных выборов после роспуска парламента. В выборах участвовали 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. Однако ряд партий бойкотировал голосование. Оппозиция объявила эти выборы фарсом, который лишь усилит власть президента.

Вечером 9 февраля правящая партия «Ени Азербайджан» под председательством Алиева объявила о своей победе.

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