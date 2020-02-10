ОБСЕ: На азербайджанских избирателей оказывалось давление
10 февраля 2020 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала случаи давления на избирателей в ходе парламентских выборов в Азербайджане. Об этом заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.
«У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии. Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей», - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам парламентских выборов в стране, пишет РИА Новости.
10 февраля на сайте Центральной избирательной комиссии Азербайджана появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов от правящей партии «Ени Азербайджан» в новом парламенте выросло до 70 мест из 125-и.
Парламентские выборы в Азербайджане должны были пройти в ноябре 2020 года, но в декабре 2019 года президент страны Ильхам Алиев объявил о проведении досрочных выборов после роспуска парламента. В выборах участвовали 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. Однако ряд партий бойкотировал голосование. Оппозиция объявила эти выборы фарсом, который лишь усилит власть президента.
Вечером 9 февраля правящая партия «Ени Азербайджан» под председательством Алиева объявила о своей победе.
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