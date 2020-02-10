Личные данные более 70% населения Израиля оказались в открытом доступе

Личные данные более 70% населения Израиля оказались в открытом доступе
10 февраля 2020 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Мобильное приложение Elector, предназначенное для сторонников партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по ошибке открыло доступ к персональным данным 6.5 млн избирателей (более 74% населения страны). Информацию об утечке подтвердило издание ZDNet со ссылкой на разработчика телекомкомпании Verizon Рана Бар-Зика.

База данных содержала имена, адреса, серии и номера документов, а также сведения о политических предпочтениях. База, которая утекла через приложение партии Нетаньяху, представляла собой копию реестра всех избирателей Израиля – такой реестр перед выборами получают все партии в стране, пишут «Ведомости» со ссылкой на Haaretz.

Утечка стала возможной из-за того, что API-интерфейс, предназначавшийся только для администраторов приложения, был открыт для запросов извне. Пароли от учетных записей администратора хранились в незашифрованном виде на самом сайте приложения, отметил Бар-Зик.

Бар-Зик уведомил разработчиков о бреши в безопасности. К настоящему моменту приложение и сайт Elector удалены, а их копии убраны из кэша Google. Разработчики Elector назвали случившееся «единичным инцидентом», с которым они «немедленно разобрались».

Выборы в кнессет (парламент Израиля) намечены на 2 марта. 12 декабря действующий кнессет, которому не удалось сформировать правящую коалицию, проголосовал за самороспуск. Причиной для роспуска стала неспособность кнессета сформировать правящую коалицию – это не удалось ни «Ликуду» с 33 местами в парламенте, ни оппозиционному левоцентристскому блоку «Кахоль-Лаван» с 32 депутатами.

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