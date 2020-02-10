Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

PanARMENIAN.Net - Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским в главной роли. Один из продюсеров фильма - Александр Роднянский.

Авторы подчеркивают, что это масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили глобальную катастрофу, пишет Gazeta.ru.

Актер Данила Козловский сыграл главного героя – пожарного Алексея, - а также занял режиссерское кресло проекта.

Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» запланирована на 8 октября 2020 года.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Александр Роднянский рассказал, что фильм будет значительно отличаться от сериала HBO «Чернобыль»: «Одно дело - сериал для малого экрана. Другое - аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. В нашем случае это, конечно, аттракцион, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию, которая регулярно ходит в кинотеатры».

Помимо Козловского в «Чернобыль: Бездна» снялись Оксана Акиньшина («Сестры»), Филипп Авдеев («Лето») и Равшана Куркова («Балканский рубеж»).