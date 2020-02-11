В Китае число жертв коронавируса превысило 1000 человек
11 февраля 2020 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1000 человек. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
По данным комиссии, к настоящему моменту на территории страны зарегистрировано 42,638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37,726 человек, в том числе 7333 в тяжелом состоянии. В общей сложности 3996 пациентов были вылечены и выписаны из медицинских учреждений; число жертв достигло 1016 человек, пишет РБК.
За минувшие сутки в Китае от коронавируса скончались 108 человек (103 случая в провинции Хубэй). Заражение диагностировали у 2478. При этом 716 человек вылечились, а у 26,724 проходивших обследование не обнаружили вируса в организме.
Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.
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Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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