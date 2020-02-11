Турция сбила сирийский вертолет и обстреляла военные цели

PanARMENIAN.Net - Турецкие войска в ответ на гибель нескольких военнослужащих обстреляли объекты правительственных войск Сирии. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

В ведомстве заявили, что огонь вели по 115 целям, в результате чего был «нейтрализован» 101 сирийский военный. Кроме того, турецкие военные уничтожили три сирийских танка и сбили вертолет, утверждают в Анкаре, пишет РБК со ссылкой на Anadolu.

Днем 10 февраля в Турции заявили, что сирийские правительственные войска обстреляли наблюдательный пункт в провинции Идлиб, в результате чего погибли пять военнослужащих и еще столько же получили ранения.

Ранее Анкара уже сообщала о гибели нескольких военных и гражданских лиц в Идлибе. Турция обвинила в случившемся правительственные войска, в российском Минобороны утверждали, что Анкара не предоставила сведений о маршруте своих военных, из-за чего они попали под удар.