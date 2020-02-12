The Sun: Мхитарян вернется в «Арсенал»

The Sun: Мхитарян вернется в «Арсенал»
12 февраля 2020 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, ныне на правах аренды играющий в составе итальянской «Ромы» на правах аренды, вернется в лондонский «Арсенал», пишет британский таблоид The Sun.

Согласно газете, главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека отказался от идеи выкупа контракта Мхитаряна.

Английский клуб хочет получить за 31-летнего полузащитника более 20 млн евро, однако «волки» не готовы пойти на столь значительные траты.

В текущем сезоне Серии А Мхитарян провел 10 матчей, в которых отметился 4 голами и голевой передачей. Мхитарян пропустил значительную часть сезона из-за травмы.

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