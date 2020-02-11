Хоккеистам не хватает клюшек из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Клубы и игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек из-за коронавируса в Китае.

Клюшки, которыми пользуются около 75% игроков лиги, изготавливаются небольшими партиями на предприятиях в Китае, но из-за вспышки коронавируса их поставка в середине регулярного чемпионата была сорвана, пишет РБК со ссылкой на Boston Globe.

По словам аналитика NBC Sports Пьер Макгуайра, менеджеры клубов НХЛ по экипировке рассказали ему о том, что существует «серьезная нехватка» клюшек. Производители, как указывается в публикации, опровергли эту информацию, однако заявили об обеспокоенности ситуацией.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1000 человек, на территории страны зарегистрировано 42,638 подтвержденных случаев заражения.