В Версале 24 апреля состоится концерт памяти жертв Геноцида армян

В Версале 24 апреля состоится концерт памяти жертв Геноцида армян
11 февраля 2020 - 15:47 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Королевской часовне французского Версаля состоится концерт в память о жертвах Геноцида армян.

Как сообщается на сайте Версальского дворца, «музыка, выражающая голос армянского народа и его многотысячелетнюю историю, будет исполнена в Королевской часовне».

На концерте, приуроченном к 105-й годовщине Геноцида армян, с произведениями Комитаса, Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна выступят Шушан Сираносян (скрипка), Астриг Сираносян (виолончель), Вардан Мамиконян (фортепиано) и Мелодия Лоуледжян (сопрано).

Во Франции 24 апреля официально провозглашен Днем памяти Геноцида армян.

 Самое значимое
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из КитаяЕще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропортСамолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Армянка стала министром по делам молодежи и спорта ЛиванаАрмянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Армянка участвует в выборах на должность мэра СтрасбургаАрмянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Антирекорд «Оскара»: В этом году церемонию посмотрели меньше всего телезрителей По сравнению с 2019 годом телевизионная аудитория премии упала на 20%
Президент Армении не исключил продолжения обсуждений и после назначения дня референдума по изменениям в Конституцию В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля
Российские ПВО отразили две атаки дронов на Хмеймим Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что пострадавших и разрушений нет
Хоккеистам не хватает клюшек из-за коронавируса Большинство крупных игроков рынка испытывают нехватку клюшек в связи со срывом поставок из Китая на фоне вируса