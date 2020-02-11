В Версале 24 апреля состоится концерт памяти жертв Геноцида армян
11 февраля 2020 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Королевской часовне французского Версаля состоится концерт в память о жертвах Геноцида армян.
Как сообщается на сайте Версальского дворца, «музыка, выражающая голос армянского народа и его многотысячелетнюю историю, будет исполнена в Королевской часовне».
На концерте, приуроченном к 105-й годовщине Геноцида армян, с произведениями Комитаса, Арама Хачатуряна и Арно Бабаджаняна выступят Шушан Сираносян (скрипка), Астриг Сираносян (виолончель), Вардан Мамиконян (фортепиано) и Мелодия Лоуледжян (сопрано).
Во Франции 24 апреля официально провозглашен Днем памяти Геноцида армян.
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