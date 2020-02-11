Российские ПВО отразили две атаки дронов на Хмеймим

PanARMENIAN.Net - Комплексы ПВО «Панцирь» на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет. Об этом говорится в заявлении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова.

«Ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» первая атака с северо-восточного направления отражена на расстоянии около двух километров от базы. В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), была поражена на удалении шести километров от авиабазы», - сообщил он, пишет ТАСС.

В заявлении подчеркивается, что «пострадавших или материального ущерба нет».

Боренков уточнил, что атака началась вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток. В данный момент база функционирует в плановом режиме.

«Панцирь-С» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз