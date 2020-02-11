Президент Армении не исключил продолжения обсуждений и после назначения дня референдума по изменениям в Конституцию
11 февраля 2020 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян не исключает продолжения дальнейших обсуждений и после назначения дня референдума по конституционным изменениям. Об этом президент сообщил в ответ на вопросы СМИ, касающиеся референдума по конституционным реформам.
«Подчеркивая важность конституционных реформ, а также необходимость сохранения верховенства закона, поддержания высокого международного авторитета Армении, президент республики в то же время, не исключает продолжения дальнейших обсуждений, проведения консультаций с общественно-политическими группами, профессиональным сообществом, государственными органами - Национальным собранием, правительством, Конституционным судом, обращения к соответствующим международным структурам и экспертам для консультативного мнения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Саркисян всегда выражал свою принципиальную позицию - «целесообразность и необходимость важнейших решений, касающихся государственной и общественной жизни, определять непосредственным волеизъявлением народа - референдумом».
В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. Ранее правящий блок «Мой шаг» заявил о намерении вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».
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