Антирекорд «Оскара»: В этом году церемонию посмотрели меньше всего телезрителей

PanARMENIAN.Net - Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», прошедшей 9 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23.6 млн человек.

По сравнению с 2019 годом телевизионная аудитория премии упала на 20%, или приблизительно на 6 млн человек, сообщается в исследовании Nielsen, пишут «Ведомости».

Подсчет аудитории учитывал просмотры «Оскара» на американском телеканале ABC. Статистику просмотров на стриминговых сервисах исследование не учитывало.

Предыдущий антирекорд по просмотрам премии был установлен в 2018 году, когда церемонию посмотрели 26.5 млн человек.

Церемония вручения премии Академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» прошла в 92-й раз в Лос-Анджелесе. Триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джунхо. Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».