МИД Армении назвал беспрецедентным вердикт ЕСПЧ по делу «Сарибекян и Балян против Азербайджана»

PanARMENIAN.Net - Вердикт Европейского суда по правам человека по делу «Сарибекян и Балян против Азербайджана» не имеет прецедента. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

Ранее ЕСПЧ вынес решениепо делу «Сарибекян и Балян против Азербайджана», постановив, что Азербайджан нарушил право плененного армянского пастуха Манвела Сарибекяна. Согласно решению ЕСПЧ, Азербайджан должен выплатить истцам 60 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2200 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

«30 января ЕСПЧ вынес решение по делу «Сарибекян и Балян против Азербайджана». Это касается обстоятельств смерти в отделении военной полиции Азербайджана гражданина Армении Манвела Сарибекяна, оказавшегося в Азербайджане. Манвел Сарибекян 11 сентября 2010 года из-за плохих погодных условий заблудился на приграничном участке Тавушской области и оказался на азербайджанской стороне, а через месяц, 4 ноября того же года, тело Сарибекяна было передано армянской стороне. Согласно азербайджанской версии, армянский пастух покончил с собой в подразделении военной полиции МО Азербайджана», - говорится в заявлении.

Отмечается, что азербайджанская сторона возбудила уголовное дело в отношении Манвела Сарибекяна с очевидно ложными обвинениями и пытками вынудила его выступить по азербайджанскому телевидению.

«Европейский суд по правам человека зафиксировал нарушения основополагающих прав гражданина РА, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (далее - Конвенция), в частности, нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) и материально-правовых, судебно-правовых аспектов, а также статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), поскольку у ЕСПЧ не вызывает сомнений то, что Сарибекян подвергся слишком серьезным и жестоким страданиям, которые были вызваны преднамеренно в отношении арестованного лица, находящегося под прямым контролем азербайджанских властей.

Данное решение беспрецедентное. ЕСПЧ впервые зафиксировал ответственность Азербайджана за лишение жизни гражданина Армении и констатировал, что гражданин Армении был замучен, в частности, в результате насильственных действий личного состава подразделения военной полиции Азербайджана», - отмечает МИД Армении.

Как отмечается в заявлении, этот вердикт в очередной раз подтверждает то, что Азербайджан открыто нарушает международные обязательства по защите прав человека.

«Он свидетельствует и о том, что любой армянин, оказавшийся под контролем властей Азербайджана, независимо от статуса, будет под угрозой. Армения приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан Армении, армянского народа и восстановления справедливости», - подчеркивает МИД РА.

Армянский пастух Манвел Сарибекян, житель села Тту джур Чамбаракского региона Армении, захваченный в плен азербайджанской стороной в сентябре 2010 года года, в начале октября того же года скончался в камере предварительного содержания. В совместном сообщении министерства обороны и генеральной прокуратуры Азербайджана случившееся сразу же было квалифицировано как самоубийство с тем обоснованием, что на теле Сарибекяна нет следов насилия. Однако армянская сторона поставила под сомнение это утверждение. Сарибекян, находясь в застенках азербайджанской тюрьмы, якобы повесился.

В Армении считают, что Сарибекян был либо убит, либо доведен до самоубийства. Это подтверждается тем, что азербайджанская сторона месяц отказывалась возвращать тело Сарибекяна. Тело вернули только в ноябре. После обнаружения на теле погибшего следов пыток в Чамбаракском следственном отделе полиции Армении было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного убийства, совершенного с особой жестокостью.