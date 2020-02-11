МИД РФ: Действия Еревана и Баку по Карабаху свидетельствует о намерении подготовить народы к миру

PanARMENIAN.Net - В МИД РФ считают, что последние действия Армении и Азербайджана в переговорном процессе по карабахскому урегулированию свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что апреле 2019 года в Москве главой МИД РФ Сергеем Лавровым была организована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ. На ней в развитие договоренностей, достигнутых между премьер-министром-Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене, были выработаны конкретные предложения, направленные на создание атмосферы, благоприятствующей возобновлению переговорного процесса по существу урегулирования.

«Среди них – меры по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, по облегчению участи лиц, находящихся в заключении на территории сторон. Условлено о взаимных поездках представителей СМИ, рассмотрены некоторые узловые проблемы урегулирования. Ряд этих предложений воплощен в жизнь. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлены взаимные поездки журналистов. Возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Ильвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным. К ней подключен МККК. Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру. Об этом, в частности, шла речь на недавней встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве. Стороны заявляют о готовности продолжить поиск компромиссных развязок. Поддерживаем этот настрой. Основа для продолжения работы есть. Главное – это проявить политическую волю», - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что Россия всегда занимала активную посредническую позицию в карабахском урегулировании.

«Содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема остается в центре внимания президента России, министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам», - отметили в МИД РФ.