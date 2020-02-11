Скорсезе рассказал о вдохновившем его профессоре кино Айке Марукяне

PanARMENIAN.Net - Знаменитый американский режиссер Мартин Скорсезе рассказал о случае из юности, когда в Нью-Йорке он оказался на лекции профессора кино армянского происхождения Айка Манукяна.

В специальном проекте Rolex Скорсезе вспомнил день выбора профориентации в Нью-Йоркском университете. Лекция Айка Манукяна, которую он прослушал в этот день, оставила на него сильное впечатление, пишет Rusarminfo.

«Он около часа говорил с такой страстью и энергией о кино и о том, как выразить себя с помощью визуальных образов и рассказывать истории с картинками, а также о развитии истории кино. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил так страстно. В некотором смысле я стал частью культа и сказал: «Это место, куда я хочу пойти. Я хочу учиться у него. Его звали Айк Манукян», - рассказал Скорсезе.

По словам режиссера, преподаватель кино Нью-Йоркского университета Айк Манукян вдохновил его на получение новых знаний в кино и постоянно толкал вперед в профессиональном развитии.

Американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер Мартин Скорсезе родился в 1942 году. Наиболее примечательные картины режиссера - «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Хранитель времени» и «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец». 28 февраля 2003 года Скорсезе стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы. Он является обладателем ряда наград, включая премии «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Золотой пальмовой ветви», «Золотого медведя», «Сезар», «Серебряного льва» и премии Гильдии режиссеров Америки.