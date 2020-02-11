О Грете Тунберг снимут сериал
11 февраля 2020 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - BBC Studios снимет документальный сериал об экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщила пресс-служба британской вещательной корпорации.
По словам исполнительного продюсера BBC Studios Роба Лидделла, сериал будет своевременным, так как изменение климата является «возможно, самой важной проблемой нашего времени», пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.
Как поясняют в BBC, в сериале планируется показать активистскую деятельность Тунберг, а также ее «путешествие во взрослую жизнь». Например, в сериале покажут кадры встреч Тунберг с учеными, политиками и представителями бизнеса для обсуждения проблемы глобального потепления.
Грета Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2019 и 2020 годах. В сентябре 2019 года активистка выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии и потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.
Тунберг уже не первый раз становится героиней документального кино. В декабре 2019 года американский стриминговый сервис Hulu анонсировал фильм «Грета», премьера которого должна состояться в 2020 году.
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