Армянский PicsArt – в числе самых часто скачиваемых приложений в App Store

PanARMENIAN.Net - Редакция App Store опубликовала список приложений, которые на американском рынке пользователи скачивали чаще всего.

Так, по состоянию на 11 февраля, армянское приложение PicsArt занимает в рейтинге второе место, уступая лишь ресурсу для создания и распространения коротких мобильных клипов TikTok. При этом PicsArt обходит такие популярные приложения, как YouTube, Instagram, Snapchat и Facebook.

По словам соучредителя и исполнительного директора PicsArt Ованнеса Авояна, этот показатель часто колеблется, однако фото и видео редактор с социальной платформой для художников и любителей армянского производства продолжает оставаться в топ-20 лучших подобных приложений в мире.

«Согласно данным аналитических агентств, в 2019 году PicsArt был 14-м в мире. Динамика роста продолжается»,– сказал он, пишет «Голос Америки».

Команда, 9 лет назад состоящая из 10 человек, сегодня насчитывает 500 сотрудников в Ереване, Сан-Франциско, Пекине, Москве, Токио и Лос-Анджелесе. У приложения более 600 млн скачиваний и 150 млн активных пользователей ежемесячно.

У Авояна своя формула для выхода на большой международный рынок из маленькой страны: «Всегда нужно создавать что-то новое, пробовать все».

По его словам, IT-сектор Армении нуждается в специалистах, чтобы развиваться созвучно времени.

Ранее сообщалось, что армянское приложение PicsArt входит в число 20 самых скачиваемых приложений в 2019 году.

PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Это приложение для редактирования изображений, коллажей и рисования, а также социальная сеть. PicsArt позволяет пользователям делать и редактировать изображения, рисовать слоями и делиться своими изображениями с сообществом PicsArt и в других сетях, таких как Facebook и Instagram.