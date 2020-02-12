Число жертв коронавируса достигло 1113 человек

PanARMENIAN.Net - Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1113 человек, сообщает 12 февраля Госкомитет здравоохранения КНР. За день оно увеличилось на 97 человек.

Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, пишет Deutsche Welle.

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44,653 человек (прирост за сутки 2015 случаев, их них 1638 в Хубейе). 38,800 человек болеют в настоящий момент, 8200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4700 человек.

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

Новый коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря 2019 года.